Магучих впервые за 3 года не попала на подиум Бриллиантовой лиги
Этап в Лондоне стал провальным для Ярославы.
Украинка Ярослава Магучих провалила соревнования по прыжкам в высоту среди женщин на лондонском этапе Бриллиантовой лиги.
Ярослава взяла высоту в 1,93 м, но сделала она это только с третьей попытки, что оставило ее вне пьедестала. Магучих заняла 4-е место.
Ее конкурентки Элеанор Паттерсон и Кристина Гонзель взяли аналогичную высоту с первой и второй попытки соответственно, что не позволило нашей спортсменке занять место в топ-3.
Победу одержала британка Морган Лейк, которая единственной прыгнула на 1,96 м.
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Бриллиантовая Лига
Лондон, Великобритания
Прыжки в высоту, женщины
- Морган Лейк (Великобритания) - 1,96 м
- Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,93 м
- Кристина Гонзель (Германия) - 1,93 м
- Ярослава Магучих (Украина) - 1,93 м
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