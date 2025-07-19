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Магучих впервые за 3 года не попала на подиум Бриллиантовой лиги

Этап в Лондоне стал провальным для Ярославы.
Сегодня, 17:41       Автор: Василий Медвидь
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинка Ярослава Магучих провалила соревнования по прыжкам в высоту среди женщин на лондонском этапе Бриллиантовой лиги.

Ярослава взяла высоту в 1,93 м, но сделала она это только с третьей попытки, что оставило ее вне пьедестала. Магучих заняла 4-е место.

Ее конкурентки Элеанор Паттерсон и Кристина Гонзель взяли аналогичную высоту с первой и второй попытки соответственно, что не позволило нашей спортсменке занять место в топ-3.

Победу одержала британка Морган Лейк, которая единственной прыгнула на 1,96 м.

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Бриллиантовая Лига

Лондон, Великобритания

Прыжки в высоту, женщины

  1. Морган Лейк (Великобритания) - 1,96 м
  2. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,93 м
  3. Кристина Гонзель (Германия) - 1,93 м
  4. Ярослава Магучих (Украина) - 1,93 м

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