iSport.ua
Русский Українська
Другие

Мировая рекордсменка провалила допинг-тест

В организме атлетки обнаружили запрещенные вещества.
Сегодня, 12:58       Автор: Антон Федорцив
Рут Чепнгетич / Getty Images
Рут Чепнгетич / Getty Images

Кенийская стайерка Рут Чепнгетич поймана на употреблении допинга. Рекордсменка планеты в марафоне временно отстранена от соревнований, сообщает Athletics Integrity.

Африканка сдала тест 14 марта. В ее пробе был обнаружен гидрохлоротиазид – запрещенный диуретик, помогающий выводить жидкость из организма. Вещество относится к маскировочным употребления других запрещенных препаратов.

Чемпионка мира-2019 в марафоне Чепнгетич узнала о положительном допинг-тесте в апреле. Кенийка согласилась на временный бан, пока будет продолжаться следствие. Потенциальные сроки дисквалификации пока неизвестны.

Напомним, украинец Михаил Мудрик получил обвинение в употреблении допинга в июне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг Рут Чепнгетич

Статьи по теме

Повторная проба Мунгии на допинг дала положительный результат Повторная проба Мунгии на допинг дала положительный результат
"Знал, что не победит на равных": Соперник пойманного на допинге Мунгии отреагировал на скандал "Знал, что не победит на равных": Соперник пойманного на допинге Мунгии отреагировал на скандал
Свитолина – о допинг-контроле: Смотрят, как ты моешься – чтобы, не дай Бог, ты пописал в душе Свитолина – о допинг-контроле: Смотрят, как ты моешься – чтобы, не дай Бог, ты пописал в душе
Первая ракетка мира получил дисквалификацию из-за допинга Первая ракетка мира получил дисквалификацию из-за допинга

Видео

Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция
Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров
Календарь Динамо: у "бело-синих" запланирован старт в отборе Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Формула 114:11
Шумахер-младший подтвердил переговоры по возвращению в Формулу-1
Европа13:30
Куртуа определился с будущим в Реале
Легкая атлетика12:58
Мировая рекордсменка провалила допинг-тест
Бокс12:50
"Пусть победит сильнейший": Али Башир оценил шансы Усика в бою с Дюбуа
Европа12:27
Марсель вернет в Европу экс-звезду АПЛ
Бокс12:20
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
Бокс11:58
Леннокс Льюис рассказал Дюбуа, как победить Усика
Формула 111:38
"Мы с Ландо в сложном положении": Пиастри оценил чемпионскую гонку
Бокс11:28
Усик - Дюбуа: полный андеркард вечера бокса
Бокс11:10
Майк Тайсон назвал величайшего боксера всех времен
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK