Мировая рекордсменка провалила допинг-тест

Кенийская стайерка Рут Чепнгетич поймана на употреблении допинга. Рекордсменка планеты в марафоне временно отстранена от соревнований, сообщает Athletics Integrity.

Африканка сдала тест 14 марта. В ее пробе был обнаружен гидрохлоротиазид – запрещенный диуретик, помогающий выводить жидкость из организма. Вещество относится к маскировочным употребления других запрещенных препаратов.

Чемпионка мира-2019 в марафоне Чепнгетич узнала о положительном допинг-тесте в апреле. Кенийка согласилась на временный бан, пока будет продолжаться следствие. Потенциальные сроки дисквалификации пока неизвестны.

Напомним, украинец Михаил Мудрик получил обвинение в употреблении допинга в июне.

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