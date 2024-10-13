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Украинская легкоатлетка обнажилась для откровенной фотосессии - опубликованы откровенные кадры

Марина Бех-Романчук порадовала своих подписчиков.
Сегодня, 07:45
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала своих подписчиков в Instagram, опубликовав кадры по откровенной фотосессии.

В своем сообщении Марина использовала тематические слова из песни "Бумбокс", поскольку основным вспомогательным элементом в фото спортсменки были цветы.

Марина Бех-Романчук провалила Олимпиаду-2024 в Париже. Украинская спортсменка не смогла сразиться за медали.

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