Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы
Украинка получила заслуженную награду.
Состоялась церемония награждения Athlete of the Year Awards-2024 от European Athletics.
На награду лучшей легкоатлетки Европы претендовала украинка Ярослава Магучих, она и выиграла это звание.
Спортсменка одолела нидерландскую бегунью Фемке Бол и великобританскую бегунью Килли Ходжкинсон.
Читай также: Магучих отложила свадьбу – Ярослава объяснила свое решение
Для Магучих это первая подобная награда в карьере. Также она претендует на звание лучшей легкоатлетки мира. Церемония вручения этой награды состоится через несколько дней.
В 2024 году Ярослава стала обладательницей мирового рекорда, побив достижение Стефки Костадиновой благодаря прыжку на 2.10 м.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!