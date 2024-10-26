Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы

Состоялась церемония награждения Athlete of the Year Awards-2024 от European Athletics.

На награду лучшей легкоатлетки Европы претендовала украинка Ярослава Магучих, она и выиграла это звание.

Спортсменка одолела нидерландскую бегунью Фемке Бол и великобританскую бегунью Килли Ходжкинсон.

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Для Магучих это первая подобная награда в карьере. Также она претендует на звание лучшей легкоатлетки мира. Церемония вручения этой награды состоится через несколько дней.

В 2024 году Ярослава стала обладательницей мирового рекорда, побив достижение Стефки Костадиновой благодаря прыжку на 2.10 м.

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