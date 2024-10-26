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Магучих - о звании лучшей легкоатлетки Европы: Это для всех моих людей в Украине

Украинка прокомментировала завоевание престижной награды.
Вчера, 23:28
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы в 2024 году.

После вручения награды Ярослава произнесла победную речь, в которой вспомнила украинский народ. Магучих заявила, что посвящает эту награду своим соотечественникам.

"Этот год был одним из самых успешных для меня. Конечно, для меня большая честь быть здесь и наконец получить эту награду. Это как возвращение в 2019 год, когда я получила награду Восходящая звезда, и это стимулировало меня продолжать работать, продолжать совершенствоваться, и теперь я смогла получить свою награду.

Это, безусловно, особый момент для меня, особенно в это чрезвычайно непростое для Украины время. Но я счастлива быть здесь, и эта награда для всех моих людей в Украине. И я надеюсь, что она принесет им радость. И я надеюсь, что я дам несколько больше мотивации нашему молодому поколению продолжать работать", - сказала украинка.

Отметим, что Ярослава может стать и лучшей легкоатлеткой мира. Вручение этой награды состоится позже, а зрительское голосование закроется завтра.

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