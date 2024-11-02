Магучих получила звание лучшей балканской легкоатлетки года

Украинка Ярослава Магучих получила очередную престижную и на этот раз неожиданную награду.

Прыгунью в высоту признали лучшей балканской легкоатлеткой года. Об этом сообщила местная федерация данного вида спорта.

"Поздравляем Ярославу Магучих из Украины с признанием лучшей балканской легкоатлеткой года. Ее невероятные выступления в прыжках в высоту помогли балканской легкой атлетике выйти на новый уровень, и мы рады смотреть на то, как она бьет рекорды", - сказано в посте в соцсетях организации.

Ярославу наградили не по ошибке. Дело в том, что в 2016 году Украина вступила в состав балканской федерации легкой атлетики и до сих пор является ее членом.

Напомним, ранее сообщалось, что Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы.

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