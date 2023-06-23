Серегина - серебряная медалистка Европейских игр-2023

В польском Кракове проходят Европейские игры, в рамках которых проходят и соревнования по карате.

В весе до 61 кг среди женщин Украину представляла 33-летняя Анита Серегина, сумевшая завоевать серебряную медаль.

На групповом этапе Анита одолела всех трех соперниц и заняла уверенную первую строчку таблицы.

В полуфинале украинская каратистка одержала победу над представительницей Турции Гозуток Гулбахар.

В финальной схватке Серегина при равной борьбе и равном счете 2:2 уступила с сеншу немецкой сопернице Рим Хамис.

На ISPORT можно ознакомиться с всеми медалями, которые завоевали украинцы в рамках ІІІ Европейских Игр. Кроме того, также у нас доступен медальный зачет турнира.