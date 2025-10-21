iSport.ua
Украинка Анита Сагдиева оформила крупнейшую победу в карьере

Завоевала десятый титул ITF в парном разряде.
Сегодня, 11:08
Анита Сагдиева / btu.org.ua
Анита Сагдиева / btu.org.ua

Анита Сагдиева стала чемпионкой парного разряда на турнире ITF W35 в Бейкерсфилде

Украинская теннисистка Анита Сагдиева вместе с боснийкой Эммой Бургич стала чемпионкой парного разряда на турнире ITF W35 в Бейкерсфилде, США.

В финале украинка с боснийкой одолели итальянку Франческу Пасе и польку Сюзанну Павликовскую со счётом 5:7, 6:1, 10:7.

Читай также: Украинская теннисистка проиграла Шнайдер в первом круге WTA 500 в Токио

Для 21-летней украинской теннисистки это десятый титул в парных соревнованиях ITF и самый значимый в карьере.

В 2025 году украинка уже в пятый раз выиграла парный турнир ITF.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анита Серегина

