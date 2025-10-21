iSport.ua
Украинская теннисистка проиграла Шнайдер в первом круге WTA 500 в Токио

Тяжёлое поражение.
Сегодня, 09:07       Автор: Валентина Чорноштан
Дайана Ястремская / Getty Images
Дайана Ястремская / Getty Images

В ночь на 21 октября прошёл первый круг турнира WTA 500 в Токио, в котором украинская теннисистка Даяна Ястремская противостояла нейтральной спортсменке с российским паспортом Диане Шнайдер.

Матч завершился поражением Ястремской со счётом 3:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 4 минуты.

Это была третья встреча теннисисток. Впервые украинка встретилась со Шнайдер в Бад-Гомбурге, тогда Ястремская проиграла. Однако в этом сезоне украинка взяла реванш и победила россиянку на Ролан Гаррос.

Добавим, что сейчас у Ястремской полоса поражений — этот матч стал её пятым поражением в шести последних встречах.

