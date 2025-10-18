iSport.ua
Ястремская узнала соперницу на турнире WTA 500 в Токио

Готовится к третьей встрече с Шнайдер.
Сегодня, 14:53       Автор: Валентина Чорноштан
Даяна Ястремська / Getty Images
Даяна Ястремська / Getty Images

Украинская теннисистка Дайана Ястремская примет участие в турнире WTA 500 в Токио.

В субботу, 18 октября, Дайана Ястремская узнала имя своей соперницы на корте. Ею стала нейтральная спортсменка с российским паспортом Диана Шнайдер.

Добавим, что это будет третья встреча теннисисток. Впервые украинка встретилась со Шнайдер в Бад-Гомбурге, тогда Ястремская проиграла. Однако в этом сезоне украинка взяла реванш и победила россиянку на Ролан Гаррос.

Сам турнир пройдет с 20 по 25 октября, а этот матч состоится 20 октября.

Сам турнир пройдет с 20 по 25 октября, а этот матч состоится 20 октября.

