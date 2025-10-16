iSport.ua
Ястремская уступила Рыбакиной в 1/8 финала Ningbo Open

Украинка завершила выступления в Поднебесной.
Сегодня, 17:45       Автор: Антон Федорцив
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Отечественная теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение во втором раунде соревнований в китайском Нинбо. В трех сетах она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

В первой партии украинка первой оформила брейк и создала гандикап (4:2). Впрочем, дальше Ястремская отдала четыре гейма подряд и проиграла сет оппонентке. Рыбакина сломала сопротивление сопернице за 50 минут.

Ястремская взяла реванш во второй партии. В этот раз теннисистки дважды обменялись брейками и закономерно дошли до тай-брейка. Украинка проявила чудеса хладнокровия, отыграла два матчбола и перевела матч в третий сет.

Ключевым в решающей партии стал шестой гейм. После затяжного розыгрыша на подаче Ястремской казахская теннисистка вырвалась вперед (4:2). Своего она уже не отдала и отправилась в следующий круг.

Ningbo Open. Нинбо, Китай
2-й раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – 4:6, 7:6, 3:6

