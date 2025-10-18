iSport.ua
Пятый полуфинал сезона. Снигур вновь не добралась до финала

Остановилась в полуфинале турнира ITF.
Сегодня, 13:55       Автор: Валентина Чорноштан
Дарья Снигур / Getty Images

На днях проходил турнир ITF W100 в испанском Лес-Франкесес-дель-Вальесе, в котором принимала участие украинская теннисистка Дарья Снигур.

Украинка смогла дойти до полуфинала, где встретилась с представительницей Латвии Дарьей Семенистей, которой проиграла со счётом 2:6, 2:6.

Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) на своём официальном сайте сообщила о предстоящем изменении названия организации на World Tennis.

Добавим, что для Снигур это пятый полуфинал в сезоне. Совсем недавно она также уступила в полуфинале турнира ITF W75 в Братиславе.

Кроме того, Стародубцева проиграла Еве Лис в квалификации турнира в Токио.

