Снигур выиграла турнир ITF в Глазго

Отечественная теннисистка Дарья Снигур триумфовала на турнире W75 в шотландском Глазго. В финале она одолела швейцарку Сюзан Бандекки в двух сетах.

В первой партии увереннее начала последняя. С брейком она повела 2:0, но Снигур быстро выровняла положение (3:3). А в седьмом гейме украинка снова взяла подачу Бандекки и реализовала стратегическое преимущество.

Во втором сете уже Снигур лучше стартовала. Украинская теннисистка взяла четыре гейма подряд и создала солидный гандикап (4:1). Бандекки еще попыталась втянуть ее в размен брейками, но уступила.

Снигур выиграла 11-й турнир на уровне ITF. Украинка также записала в свой актив 73 рейтинговых балла. В следующей версии классификации Женской теннисной ассоциации она поднимется на 150-е место.

W75 Glasgow. Глазго, Соединенное Королевство

финал

Дарья Снигур (Украина) – Сюзан Бандекки (Швейцария) – 6:4, 6:3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!