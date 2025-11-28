Дарья Снигур вышла в полуфинал ITF W75 в Эль-Фуджайре

Дарья Снигур в матче 1/4 финала турнира ITF W75 в Эль-Фуджайре смогла обыграть представительницу Словакии Викторию Грунчакову.

Украинка начала первый сет неудачно, уступая 0:2, но затем выиграла четыре гейма подряд и забрала партию себе. Во втором сете Снигур победила с тремя брейками и лишь одной ошибкой в своем гейме. Счет матча - 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 6 минут.

Теперь украинской теннисистке предстоит сыграть в полуфинале с 19-летней представительницей Хорватии Петрой Марцинко. Матч состоится в субботу, 29 ноября.

Добавим, что для Снигур это будет седьмой полуфинал турниров ITF в сезоне. Ранее она завоевала титул на турнире ITF W75 в Глазго.

