iSport.ua
Русский Українська

Стародубцева уступила Эви Лис в квалификации турнира в Токио

Выбывает из WTA 500 в Японии.
Сегодня, 11:46       Автор: Валентина Чорноштан
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Проходит турнир WTA 500 в Токио, Япония. Украинская теннисистка Юлия Стародубцева встретилась с немкой Евой Лис — эта встреча стала первой для теннисисток.

Тем не менее Юлия Стародубцева уступила немецкой теннисистке со счётом 3:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

За поединок Стародубцева три раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и один брейк. Её соперница выполнила три эйса, два раза ошиблась на подаче и сделала четыре брейка.

Ранее, другая украинская теннисистка вылетела во втором круге турнира в Китае.

Напомним, что 14 октября Стародубцева проиграла Бенчич во втором круге турнира WTA 500 в Нинбо — игра длилась 3,5 часа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Стародубцева

Статьи по теме

Стародубцева получила соперницу в квалификации Pan Pacific Open Стародубцева получила соперницу в квалификации Pan Pacific Open
Бенчич - о матче с украинкой: "Она сильно осложнила мне жизнь" Бенчич - о матче с украинкой: "Она сильно осложнила мне жизнь"
Стародубцева уступила Бенчич во втором раунде турнира в Нинбо Стародубцева уступила Бенчич во втором раунде турнира в Нинбо
Определилась соперница Юлии Стародубцевой на старте турнира в Нинбо Определилась соперница Юлии Стародубцевой на старте турнира в Нинбо

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

НХЛ14:13
Сан-Хосе Шаркс терпят полный крах в начале сезона НХЛ
Украина14:00
Календарь Шахтера: "горняки" проведут гостевой матч с Полесьем в УПЛ
Бокс13:56
Авторитетный промоутер ответил, стоит ли Усику завершить карьеру
Теннис13:55
Пятый полуфинал сезона. Снигур вновь не добралась до финала
Европа13:26
Тренер Жироны сообщил хорошие новости о состоянии Цыганкова перед матчем с Барселоной
Украина13:15
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
Европа13:05
"Дает качество": Тренер Дженоа рассказал о роли Малиновского в команде
Европа12:58
Модрич готовится к возвращению в мадридский Реал
Формула 112:35
Гран-при США: Ферстаппен с поула начнет спринт, который состоится сегодня
Формула 112:32
Алонсо оценил успешную квалификацию перед спринтом Гран-при США
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK