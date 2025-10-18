Стародубцева уступила Эви Лис в квалификации турнира в Токио

Выбывает из WTA 500 в Японии.

Проходит турнир WTA 500 в Токио, Япония. Украинская теннисистка Юлия Стародубцева встретилась с немкой Евой Лис — эта встреча стала первой для теннисисток.

Тем не менее Юлия Стародубцева уступила немецкой теннисистке со счётом 3:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

За поединок Стародубцева три раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и один брейк. Её соперница выполнила три эйса, два раза ошиблась на подаче и сделала четыре брейка.

Ранее, другая украинская теннисистка вылетела во втором круге турнира в Китае.

Напомним, что 14 октября Стародубцева проиграла Бенчич во втором круге турнира WTA 500 в Нинбо — игра длилась 3,5 часа.

