Стародубцева остановила серию неудач и пробилась дальше на ITF W75

Вышла во второй раунд после напряжённого матча в Австралии.

Юлия Стародубцева сумела прервать серию из четырех поражений подряд.

Украинская теннисистка принимает участие в турнире ITF W75 в австралийском Плейфорде.

В первом раунде украинка смогла одолеть представительницу Австралии Валентину Иванову со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Матч длился 2 часа 22 минуты. Этой победой Стародубцева прервала серию из четырех поражений подряд и одержала первую победу с 13 октября.

В следующем раунде Юлия сыграет против еще одной представительницы Австралии - Сары Рокусек.

Тем временем, Калинина готовится к возвращению на корт.

