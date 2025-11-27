iSport.ua
Стародубцева остановила серию неудач и пробилась дальше на ITF W75

Вышла во второй раунд после напряжённого матча в Австралии.
Сегодня, 15:20       Автор: Валентина Чорноштан
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Юлия Стародубцева сумела прервать серию из четырех поражений подряд.

Украинская теннисистка принимает участие в турнире ITF W75 в австралийском Плейфорде.

В первом раунде украинка смогла одолеть представительницу Австралии Валентину Иванову со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Матч длился 2 часа 22 минуты. Этой победой Стародубцева прервала серию из четырех поражений подряд и одержала первую победу с 13 октября.

В следующем раунде Юлия сыграет против еще одной представительницы Австралии - Сары Рокусек.

Тем временем, Калинина готовится к возвращению на корт.

