Стародубцева получила соперницу в квалификации Pan Pacific Open

Оппоненткой будет этническая украинка.
Сегодня, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Юлия Стародубцева / Getty Images
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева готовится стартовать на турнире в Токио. Первой соперницей в столице Японии будет немка Ева Лис.

Матч состоится в рамках полуфинала квалификации "полутысячника". Победительница противостояния за место в основной сетке сразится с сильнейшей в поединке японской теннисистки Саэ Ногучи и швейцарки Виктории Голубич.

Турнирные пути Стародубцевой и Лис пересекутся впервые. На "харде" в этом году украинка лучше выступила в китайском Нинбо. На днях она завершила выступления там на стадии 1/8 финала.

Кстати, украинка Даяна Ястремская зачехлила ракетку на Ningbo Open в 1/8 финала.

