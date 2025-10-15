iSport.ua
Стародубцева уступила Бенчич во втором раунде турнира в Нинбо

Украинка не прошла именитую соперницу.
Сегодня, 11:59       Автор: Василий Войтюк
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

В китайском городе Нинбо проходит турнир серии WTA500, в котором брала участие и украинка Юлия Стародубцева.

Во втором раунде девушка встретилась с 14-й ракеткой мира Белиндой Бенчич.

Стародубцева сумела удивить опонентку, выиграв первый сет, по ходу которого проигрывала 3:5, но сумела выиграть четыре гейма подряд. 

К сожалению, во втором и третьем сете лучше была уже Бенчич, которая и выиграла матч и прошла в третий раунд.

Белинда Бенчич (Швейцария, 6) - Юлия Стародубцева (Украина) - 5:7, 6:4, 7:5

Напомним, что в турнире также принимает участие Дайана Ястремская, которая в первом раунде прервала свою серию поражений.

