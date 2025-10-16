Бенчич - о матче с украинкой: "Она сильно осложнила мне жизнь"
Бенчич об игре со Стародубцевой.
На днях прошёл теннисный матч украинки Юлии Стародубцевой против швейцарки Белинды Бенчич во втором круге турнира WTA 500 в Нинбо.
Матч завершился поражением Стародубцевой со счётом 7:5, 4:6, 5:7.
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу над украинской спортсменкой:
"Честно, я очень устала. Это был хороший матч, очень сложный.
Она — умная соперница, которая очень усложнила мне жизнь. Это было хорошее зрелище для зрителей. Китайские болельщики — самые лучшие.
Она сыграла хорошие геймы при счёте 5:2, и, конечно, я немного нервничала в конце, пытаясь закрыть матч. Игра шла то вверх, то вниз".
