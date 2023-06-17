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Настольный теннис на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT представляет календарь выступлений украинских теннисистов на третьих европейских играх.
Сегодня, 18:00
Соломия Братейко / Getty Images
Соломия Братейко / Getty Images

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как настольный теннис. В нем Украину представят семеро спортсменов - мужчины и женщины.

Украина в настольном теннисе на Европейских Играх

В настольном теннисе Украину будут представлять трое мужчин: Антон Лимонов, Евгений Прищепа и Ярослав Жмуденко. Они сразятся в одиночных, парных и командных соревнованиях.

А вот представительниц прекрасного пола немного больше. Украину представят Соломия Братейко, Анастасия Димитренко, Анна Гапонова и Маргарита Песоцкая. Соревноваться они будут в тех же категориях, что и мужчины.

Соревнования по настольному теннису пройдут 26-27 июня, а также 1 июля.

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.


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