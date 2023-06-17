Бадминтон на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT представляет календарь выступлений украинских бадминтонистов на третьих европейских играх.
В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.
Будут среди них и представители такого вида спорта как бадминтон. В нем Украину представят шесть спортсменов и спортсменок.
Украина в бадминтоне на Европейских Играх
Даниил Боснюк (одиночные соревнования мужчин), с 26.06 по 2.07
- Боснюк – Пеньялвер (Испания), группа
- Боснюк – Янакиев (Болгария), группа
- Боснюк - Дваао (Азербайджан), группа
Полина Бугрова (одиночные соревнования женщин), с 26.06 по 2.07
- Бугрова - Кьярсфельд (Дания), группа
- Урель (Швеция), группа
- Поповская (Болгария), группа
Глеб Бакетов и Михаил Махновский (мужские пары), с 26.06 по 1.07
- Украина – Германия, группа
- Украина – Болгария, группа
- Украина – Швеция, группа
Мария Столяренко и Елизавета Жарко (женские пары), с 26.06 по 2.07
- Украина – Италия, группа
- Украина - Дания, группа
- Украина – Великобритания, группа
На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.