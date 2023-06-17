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Бадминтон на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT представляет календарь выступлений украинских бадминтонистов на третьих европейских играх.
Сегодня, 13:17
Мария Столяренко и Елизавета Жаркая / Getty Images
Мария Столяренко и Елизавета Жаркая / Getty Images

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как бадминтон. В нем Украину представят шесть спортсменов и спортсменок.

Украина в бадминтоне на Европейских Играх

Даниил Боснюк (одиночные соревнования мужчин), с 26.06 по 2.07

  • Боснюк – Пеньялвер (Испания), группа
  • Боснюк – Янакиев (Болгария), группа
  • Боснюк - Дваао (Азербайджан), группа

Полина Бугрова (одиночные соревнования женщин), с 26.06 по 2.07

  • Бугрова - Кьярсфельд (Дания), группа
  • Урель (Швеция), группа
  • Поповская (Болгария), группа

Глеб Бакетов и Михаил Махновский (мужские пары), с 26.06 по 1.07

  • Украина – Германия, группа
  • Украина – Болгария, группа
  • Украина – Швеция, группа

Мария Столяренко и Елизавета Жарко (женские пары), с 26.06 по 2.07

  • Украина – Италия, группа
  • Украина - Дания, группа
  • Украина – Великобритания, группа

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.


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