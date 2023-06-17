Бадминтон на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как бадминтон. В нем Украину представят шесть спортсменов и спортсменок.

Украина в бадминтоне на Европейских Играх

Даниил Боснюк (одиночные соревнования мужчин), с 26.06 по 2.07

Боснюк – Пеньялвер (Испания), группа

Боснюк – Янакиев (Болгария), группа

Боснюк - Дваао (Азербайджан), группа

Полина Бугрова (одиночные соревнования женщин), с 26.06 по 2.07

Бугрова - Кьярсфельд (Дания), группа

Урель (Швеция), группа

Поповская (Болгария), группа

Глеб Бакетов и Михаил Махновский (мужские пары), с 26.06 по 1.07

Украина – Германия, группа

Украина – Болгария, группа

Украина – Швеция, группа

Мария Столяренко и Елизавета Жарко (женские пары), с 26.06 по 2.07

Украина – Италия, группа

Украина - Дания, группа

Украина – Великобритания, группа

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.