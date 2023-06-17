Брейкданс на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как брейкданс. В нем Украину представят всего трое спортсменов.

Украина в брейкдансе на Европейских Играх

Соревнования по брейкдансу пройдут 27 июня, организаторы планируют устроить турнир, который займет не более нескольких часов.

Зато Украину на Европейских играх представят наши лучшие спортсмены в данном виде: Александр Lussy Sky Гатын-Лозинский, Олег Kuzya Кузнецов и Анна Stefani Пономаренко.

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.