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Брейкданс на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT представляет календарь выступлений украинских спортсменов на третьих европейских играх.
Вчера, 20:32
Анна Stefani Пономаренко / instagram.com/bgirlstefani
Анна Stefani Пономаренко / instagram.com/bgirlstefani

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как брейкданс. В нем Украину представят всего трое спортсменов.

Украина в брейкдансе на Европейских Играх

Соревнования по брейкдансу пройдут 27 июня, организаторы планируют устроить турнир, который займет не более нескольких часов.

Зато Украину на Европейских играх представят наши лучшие спортсмены в данном виде: Александр Lussy Sky Гатын-Лозинский, Олег Kuzya Кузнецов и Анна Stefani Пономаренко. 

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.


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