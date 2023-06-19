Скалолазание на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в дисциплине Скалолазание.
С 21 июня и по 2 июля в Польше состоятся ІІІ Европейские игры, которые в большинстве своем пройдут в Кракове, но определенные виды соревнований будут проведены в других городах.
На Играх Украину будут представлять 219 спортсменов[[/link_local]]. Также на соревнованиях будет и команда по скалолазанию.
Украина в скалолазании на Европейских Играх
В скалолазании на Европейских Играх будут разыграны шесть комплектов наград – по три у мужчин и женщин, в соревнованиях на скорость, трудность и болдеринг.
- 22 июня – соревнования у женщин на скорость
- 23 июня - соревнования у мужчин на скорость и полуфиналы у женщин и мужчин на трудность
- 24 июня – полуфиналы у мужчин и женщин в болдеринге и финалы на трудность
- 25 июня – финалы у мужчин и женщин в болдеринге
Состав сборной Украины по триатлону
Мужчины
- Роман Васько – трудность и болдеринг
- Даниил Болдырев – скорость
Женщины
- Оксана Бурова – скорость
- Евгения Казбекова - трудность и болдеринг
- Алина Щигарева – скорость
Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.