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Скалолазание на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в дисциплине Скалолазание.
Сегодня, 11:59

С 21 июня и по 2 июля в Польше состоятся ІІІ Европейские игры, которые в большинстве своем пройдут в Кракове, но определенные виды соревнований будут проведены в других городах.

На Играх Украину будут представлять 219 спортсменов[[/link_local]]. Также на соревнованиях будет и команда по скалолазанию.

Украина в скалолазании на Европейских Играх

В скалолазании на Европейских Играх будут разыграны шесть комплектов наград – по три у мужчин и женщин, в соревнованиях на скорость, трудность и болдеринг.

  • 22 июня – соревнования у женщин на скорость
  • 23 июня - соревнования у мужчин на скорость и полуфиналы у женщин и мужчин на трудность
  • 24 июня – полуфиналы у мужчин и женщин в болдеринге и финалы на трудность
  • 25 июня – финалы у мужчин и женщин в болдеринге

Состав сборной Украины по триатлону

Мужчины

  • Роман Васько – трудность и болдеринг
  • Даниил Болдырев – скорость

Женщины

  • Оксана Бурова – скорость
  • Евгения Казбекова - трудность и болдеринг
  • Алина Щигарева – скорость

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.


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