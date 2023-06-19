Скалолазание на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в дисциплине Скалолазание.

С 21 июня и по 2 июля в Польше состоятся ІІІ Европейские игры, которые в большинстве своем пройдут в Кракове, но определенные виды соревнований будут проведены в других городах.

На Играх Украину будут представлять 219 спортсменов[[/link_local]]. Также на соревнованиях будет и команда по скалолазанию.

Украина в скалолазании на Европейских Играх

В скалолазании на Европейских Играх будут разыграны шесть комплектов наград – по три у мужчин и женщин, в соревнованиях на скорость, трудность и болдеринг.

22 июня – соревнования у женщин на скорость

23 июня - соревнования у мужчин на скорость и полуфиналы у женщин и мужчин на трудность

24 июня – полуфиналы у мужчин и женщин в болдеринге и финалы на трудность

25 июня – финалы у мужчин и женщин в болдеринге

Состав сборной Украины по триатлону

Мужчины

Роман Васько – трудность и болдеринг

Даниил Болдырев – скорость

Женщины

Оксана Бурова – скорость

Евгения Казбекова - трудность и болдеринг

Алина Щигарева – скорость

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.