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Артистическое плавание на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT представляет календарь выступлений украинских спортсменов на третьих европейских играх.
Сегодня, 14:18
Марта Федина / Getty Images
Марта Федина / Getty Images

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как артистическое плавание. В нем Украину представят 11 участниц. Отметим, что мужского представительства от нашей страны не будет.

Украина в артистическом плавание на Европейских Играх

Сестры Алексеевы представят Украину в дуэте в рамках технического и свободного стилях выступления.

В команде от Украины выступят: Вероника Гришко, Олеся Деревянченко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Валерия Тыщенко, Марта Федина, Анастасия Шмонина, Мария Хованская.

Соревнования по артистическому плаванию пройдут с 21 по 25 июня.

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.


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