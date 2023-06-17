Артистическое плавание на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

В польском городе Краков пройдут ІІІ Европейские игры, на которых Украину будут представлять более двухсот спортсменов.

Будут среди них и представители такого вида спорта как артистическое плавание. В нем Украину представят 11 участниц. Отметим, что мужского представительства от нашей страны не будет.

Украина в артистическом плавание на Европейских Играх

Сестры Алексеевы представят Украину в дуэте в рамках технического и свободного стилях выступления.

В команде от Украины выступят: Вероника Гришко, Олеся Деревянченко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Валерия Тыщенко, Марта Федина, Анастасия Шмонина, Мария Хованская.

Соревнования по артистическому плаванию пройдут с 21 по 25 июня.

На ISPORT можно узнать некоторые малоизвестные виды спорта, соревнования по которым будут проходить в рамках Европейских игр.