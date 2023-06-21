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Сестры Алексеевы вошли в тройку лучших в артистическом плавание на Европейских играх 2023

Украинки успешно преодолели квалификацию соревнования.
Сегодня, 12:20
Сестры Алексеевы / Getty Images
Сестры Алексеевы / Getty Images

В Кракове проходит первый день Европейских игр 2023, в рамках которого проходят первые соревнования в артистическом плавание

Украинский дуэт в составе сестер Алексеевых показал второй результат. Наши спортсменки пропустили вперед представительниц Австрии.

Стоит отметить, что финал данной дисциплины состоится 24 июня.

Следите за Европейскими играми 2023 года вместе с ISPORT. Узнайте календарь турнира на нашем сайте.


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