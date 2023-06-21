Сестры Алексеевы вошли в тройку лучших в артистическом плавание на Европейских играх 2023
Украинки успешно преодолели квалификацию соревнования.
В Кракове проходит первый день Европейских игр 2023, в рамках которого проходят первые соревнования в артистическом плавание
Украинский дуэт в составе сестер Алексеевых показал второй результат. Наши спортсменки пропустили вперед представительниц Австрии.
Стоит отметить, что финал данной дисциплины состоится 24 июня.
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