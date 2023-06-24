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Сестры Алексиевы добыли серебро в артистическом плавании на ЕИ-2023

Наши спортсменки уступили лишь австрийскому дуэту.
Сегодня, 19:46
Владислава и Марина Алексиевы / Getty Images
Владислава и Марина Алексиевы / Getty Images

В рамках Европейских Игр состоялись финальные соревнования по артистическому плаванию.

Украинский дуэт сестер близняшек Владиславы и Марины Алексеевых добыл серебро с результатом 232,84 балла.

Наши спортсменки уступили лишь австрийкам Анне-Марии и Эйрини Марине Александрини, которые что примечательно, также являются сестрами близняшками.

Бронзу добыл дуэт из Великобритании. 

Европейские Игры

Артистическое, Плавание, Женщины

  1. Анна-Мария и Эйрини Марина Александрини (Австрия) - 256,03 балла.
  2. Владислава и Марина Алексеевы (Украина) - 232,84
  3. Кэйт Элизабет Шортман и Торп Изабель Аня (Великая Британия) - 223,50.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артистическое плавание Европейские Игры-2023

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