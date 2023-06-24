Сестры Алексиевы добыли серебро в артистическом плавании на ЕИ-2023
Наши спортсменки уступили лишь австрийскому дуэту.
В рамках Европейских Игр состоялись финальные соревнования по артистическому плаванию.
Украинский дуэт сестер близняшек Владиславы и Марины Алексеевых добыл серебро с результатом 232,84 балла.
Наши спортсменки уступили лишь австрийкам Анне-Марии и Эйрини Марине Александрини, которые что примечательно, также являются сестрами близняшками.
Бронзу добыл дуэт из Великобритании.
Европейские Игры
Артистическое, Плавание, Женщины
- Анна-Мария и Эйрини Марина Александрини (Австрия) - 256,03 балла.
- Владислава и Марина Алексеевы (Украина) - 232,84
- Кэйт Элизабет Шортман и Торп Изабель Аня (Великая Британия) - 223,50.