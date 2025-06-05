Украина выиграла второе "серебро" на Евро-2025 по артистическому плаванию

Отечественные синхронистки снова поднялись на подиум европейского первенства.

Сборная Украины завоевала "серебро" чемпионата Европы в акробатической группе. Ликовали в дисциплине итальянки.

Честь Украины защищали Александра Горецкая, Ульяна Гринишина, Алиса Кулик, Елизавета Лымарь, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Иванна Бурба и Мария Здоровцова. За свое выступление они получили 202.7965 балла.

Украинки всего на десятую балла опередили испанских синхронисток. Италия же оторвалась почти на 6 пунктов. В общем зачете команд сборная Украины заняла 6-е место.

Чемпионат Европы по артистическому плаванию. Фуншал, Португалия

акробатические группы

1. Италия – 208.4609 балла

2. Украина – 202.7965

3. Испания – 202.6892

К слову, накануне сборная Украины финишировала второй в технической группе Евро-2025.

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