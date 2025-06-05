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Украина выиграла второе "серебро" на Евро-2025 по артистическому плаванию

Отечественные синхронистки снова поднялись на подиум европейского первенства.
Вчера, 20:53       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / Ukrainian synchronized swimming
Сборная Украины / Ukrainian synchronized swimming

Сборная Украины завоевала "серебро" чемпионата Европы в акробатической группе. Ликовали в дисциплине итальянки.

Честь Украины защищали Александра Горецкая, Ульяна Гринишина, Алиса Кулик, Елизавета Лымарь, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Иванна Бурба и Мария Здоровцова. За свое выступление они получили 202.7965 балла.

Украинки всего на десятую балла опередили испанских синхронисток. Италия же оторвалась почти на 6 пунктов. В общем зачете команд сборная Украины заняла 6-е место.

Чемпионат Европы по артистическому плаванию. Фуншал, Португалия
акробатические группы
1. Италия – 208.4609 балла
2. Украина – 202.7965
3. Испания – 202.6892

К слову, накануне сборная Украины финишировала второй в технической группе Евро-2025.

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