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Двукратная олимпийская призерша по артистичному плаванию объявила о завершении карьеры

Марта Федина решила попрощаться со спортом.
31 августа, 12:34
Марта Федина / Getty Images
Марта Федина / Getty Images

Двукратная бронзовая призерша Олимпийских игр в Токио-2020 Марта Федина объявила о завершении карьеры.

О своем решении 22-летняя украинская спортсменка сообщила постом в Instagram.

"Вот и пришло время поставить точку‍. Это была красивая история девочки, которая в 5 лет пришла просто научиться плавать, а стала двукратной бронзовой призершей Олимпийских Игр, пятикратной чемпионкой мира, и одиннадцатикратной чемпионкой Европы, лучшей синхронисткой Европы-2022 (Спасибо Википедии, что напомнила обо всех моих титулах)), немного похвастаюсь, потому что когда, как не сейчас?)".

"Казалось, что я достигла всего, о чем можно мечтать в моем виде спорта, но всегда хочется большего ... Эти два года были сложными для каждого украинского спортсмена и я не исключение. Я получила горький опыт поражений, слез и отчаяния. Неприятное ощущение, когда ты не можешь достичь своей цели, останавливаешься в шаге от нее".

"Так случилось и с моей второй Олимпиадой, нам не удалось отобраться командой в Париж. Мы достойно приняли поражение, чтобы, сделав выводы, вернуться сильнее. После таких "подарков" судьбы, действительно начинаешь ценить себя, свои заслуги и Людей, которые были рядом весь этот прекрасный, интересный и тяжелый путь!".

Источник: Getty Images

"Эти люди - мои родители, друзья, и Тренеры, без которых не было бы ничего. В профессиональном спорте Тренеры становятся твоими вторыми родителями, знают о тебе больше и времени с ними проводишь больше, чем с родными)".

"С уверенностью могу сказать, что в этом плане я невероятно фартовый человек, потому что судьба мне подарила две лучшие семьи, которые всегда меня поддерживали, верили в меня, когда я сама отчаивалась и в особо тяжелые периоды просто выдерживали меня".

"Безумное уважение, любовь и благодарность. Также отдельная "ода" девушкам по командам, (потому что, с детства их было немало) они все фантастические, некоторые из них стали мне лучшими подругами по жизни".

"Спасибо Спорту за все, что имею, за Людей, которых встретила на своем пути, чего достигла и тем, кем стала! Спорт сделал меня тем человеком, которым я мечтала стать с детства! И я, ни о чем не жалею!!! Поэтому...привет мир без воды, мне кажется, что я совсем не умею в тебе "плавать"! Поэтому время достичь успехов и в тебе)".

Напомним, что днем ранее Олег Дорощук стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артистическое плавание Марта Федина

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