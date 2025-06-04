Сборная Украины завоевала "серебро" чемпионата Европы по артистическому плаванию
На чемпионате Европы в португальском Фуншале сборная Украины впервые поднялась на пьедестал. Украинки финишировали вторыми в технической группе.
Цвета команды защищали Александра Горецкая, Мария Гринишина, Ульяна Гринишина, Алиса Кулик, Елизавета Лымарь, Дарья Мошинская, Дарья Принько и Анастасия Шмонина. За выступление они получили 266.2233 балла.
Украинки на полбалла опередили сборную Франции. Испания же была недостижима для конкуренток. Пиренейки набрали 290.3810 балла.
Чемпионат Европы по артистическому плаванию. Фуншал, Португалия
технические группы
1. Испания – 290.3810 балла
2. Украина – 266.2233
3. Франция – 265.7233
Кстати, ранее сборная Украины выиграла общий зачет Евро-2025 по прыжкам в воду.
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