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Сборная Украины завоевала "серебро" чемпионата Европы по артистическому плаванию

Украинки выиграли первые награды европейского первенства.
Вчера, 19:54       Автор: Антон Федорцив
Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина / Ukrainian synchronized swimming
Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина / Ukrainian synchronized swimming

На чемпионате Европы в португальском Фуншале сборная Украины впервые поднялась на пьедестал. Украинки финишировали вторыми в технической группе.

Цвета команды защищали Александра Горецкая, Мария Гринишина, Ульяна Гринишина, Алиса Кулик, Елизавета Лымарь, Дарья Мошинская, Дарья Принько и Анастасия Шмонина. За выступление они получили 266.2233 балла.

Украинки на полбалла опередили сборную Франции. Испания же была недостижима для конкуренток. Пиренейки набрали 290.3810 балла.

Чемпионат Европы по артистическому плаванию. Фуншал, Португалия
технические группы
1. Испания – 290.3810 балла
2. Украина – 266.2233
3. Франция – 265.7233

Кстати, ранее сборная Украины выиграла общий зачет Евро-2025 по прыжкам в воду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артистическое плавание Чемпионат Европы по артистическому плаванию

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