Наконец-то: Украина получила первую медаль в артистическом плавании

Сборная Украины по артистическому плаванию приняла участие в командной акробатической программе на Европейских играх.

Наша команда выступила в составе: Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко, София Мациевская и Олеся Деревянченко.

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Им удалось занять второе место, набрав 208.9800 баллов. Отметим, что победителем стала сборная Франции, а тройку лучших замкнула Италия.

Европейские игры

Артистическое плавание

Командная акробатическая программа

Франция – 214.2833 Украина – 208.9800 Италия – 201.9900

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты украинцев за четвертый день на Европейских играх.