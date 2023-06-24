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Наконец-то: Украина получила первую медаль в артистическом плавании

Украинки достойно выступили по водному виду спорта.
Сегодня, 12:08
Марта Федина / Getty Images
Марта Федина / Getty Images

Сборная Украины по артистическому плаванию приняла участие в командной акробатической программе на Европейских играх.

Наша команда выступила в составе: Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко, София Мациевская и Олеся Деревянченко.

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Им удалось занять второе место, набрав 208.9800 баллов. Отметим, что победителем стала сборная Франции, а тройку лучших замкнула Италия.

Европейские игры
Артистическое плавание
Командная акробатическая программа

  1. Франция – 214.2833
  2. Украина – 208.9800
  3. Италия – 201.9900

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты украинцев за четвертый день на Европейских играх.


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