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Триатлон на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в дисциплине Триатлон.
Сегодня, 00:11
София Прийма
София Прийма

С 21 июня и по 2 июля наши соседи поляки будут принимать ІІІ Европейские игры, которые в большинстве своем пройдут в Кракове, но определенные виды соревнований будут проведены в других городах.

На Играх Украину будут представлять 219 спортсменов[[/link_local]]. Среди них будут и триатлонисты.

Украина в триатлоне на Европейских Играх


В триатлоне на Европейских Играх будут разыграны три комплекта наград - в женском индивидуальном забеге, в мужском и команде. К сожалению, в команде Украина представлена не будет, ведь для этого нужно по два спортсмена обоих полов, а у нас будет только один человек.

  • 27 июня – женский триатлон
  • 28 июня – мужской триатлон
  • 1 июля – командные соревнования

Состав сборной Украины по триатлону

Мужчина

  • Виталий Воронцов

Женщины

  • Марина Кирик
  • Ксения Левковская
  • София Прийма

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.


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