Триатлон на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT рассказывает, кто представит Украину на Европейских Играх в дисциплине Триатлон.
С 21 июня и по 2 июля наши соседи поляки будут принимать ІІІ Европейские игры, которые в большинстве своем пройдут в Кракове, но определенные виды соревнований будут проведены в других городах.
На Играх Украину будут представлять 219 спортсменов[[/link_local]]. Среди них будут и триатлонисты.
Украина в триатлоне на Европейских Играх
В триатлоне на Европейских Играх будут разыграны три комплекта наград - в женском индивидуальном забеге, в мужском и команде. К сожалению, в команде Украина представлена не будет, ведь для этого нужно по два спортсмена обоих полов, а у нас будет только один человек.
- 27 июня – женский триатлон
- 28 июня – мужской триатлон
- 1 июля – командные соревнования
Состав сборной Украины по триатлону
Мужчина
- Виталий Воронцов
Женщины
- Марина Кирик
- Ксения Левковская
- София Прийма
Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.