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Фехтование на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, когда на третьих европейских играх свои соревнования проведут украинские фехтовальщики.
Вчера, 22:56
Фехтование на Европейских играх / Getty Images
Фехтование на Европейских играх / Getty Images

В Кракове, Польше и ближайших городах, с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры.

На Играх Украину будут представлять более 200 спортсменов. Команда по фехтованию также присутствует на турнире.

Украина в фехтовании на Европейских Играх

В целом Украину на соревнованиях по фехтованию представят 24 спортсмена – по 12 мужчин и женщин, по 4 на каждый вид оружия. Наши спортсмены выступят в индивидуальных состязаниях, а также в командных турнирах.

  • женская рапира – 25.06, начало – 12:20, финал – 20:10
  • мужская сабля – 25.06, начало – 13:30, финал – 20:50
  • женская шпага – 26.06, начало – 12:10, финал – 20:20
  • мужская рапира – 26.06, начало – 13:30, финал – 20:50
  • мужская шпага – 27.06, начало – 12:20, финал – 20:10
  • женская сабля - 27.06, начало - 15:50, финал - 20:40
  • женская рапира, команды – 28.06, начало – 10:00, финал – 18:40
  • мужская сабля, команды – 28.06, начало – 11:00, финал – 19:45
  • женская шпага, команды – 29.06, начало – 10:00, финал – 19:10
  • мужская рапира, команды – 29.06, начало – 10:00, финал – 20:10
  • мужская шпага, команды – 30.06, начало – 10:00, финал – 18:40
  • женская сабля, команды – 30.06, начало – 10:30, финал – 19:40

Ольга Харлан, Getty Images
Ольга Харлан, Getty Images

Состав сборной Украины по фехтованию

Мужчины

  • Игорь Рейзлин – шпага
  • Евгений Макиенко – шпага
  • Ян Сыч – шпага
  • Владимир Станкевич – шпага
  • Василий Гумен - сабля
  • Алексей Стаценко – сабля
  • Юрий Цап - сабля
  • Андрей Ягодка - сабля
  • Даниил Гойда – рапира
  • Ростислав Герцик – рапира
  • Андрей Погребняк – рапира
  • Клод Юнес – рапира

Женщины

  • Джоан-Фейби Бежура – шпага
  • Инна Бровко – шпага
  • Дарья Варфоломеева – шпага
  • Власть Харькова – шпага
  • Юлия Бакастова - сабля
  • Алина Комащук - сабля
  • Елена Кравацкая - сабля
  • Ольга Харлан - сабля
  • Дарья Миронюк – рапира
  • Кристина Петрова – рапира
  • Алина Полозюк – рапира
  • Ольга Сопит – рапира

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.


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