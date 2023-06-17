Фехтование на Европейских играх: результаты и расписание украинцев
ISPORT рассказывает, когда на третьих европейских играх свои соревнования проведут украинские фехтовальщики.
В Кракове, Польше и ближайших городах, с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры.
На Играх Украину будут представлять более 200 спортсменов. Команда по фехтованию также присутствует на турнире.
Украина в фехтовании на Европейских Играх
В целом Украину на соревнованиях по фехтованию представят 24 спортсмена – по 12 мужчин и женщин, по 4 на каждый вид оружия. Наши спортсмены выступят в индивидуальных состязаниях, а также в командных турнирах.
- женская рапира – 25.06, начало – 12:20, финал – 20:10
- мужская сабля – 25.06, начало – 13:30, финал – 20:50
- женская шпага – 26.06, начало – 12:10, финал – 20:20
- мужская рапира – 26.06, начало – 13:30, финал – 20:50
- мужская шпага – 27.06, начало – 12:20, финал – 20:10
- женская сабля - 27.06, начало - 15:50, финал - 20:40
- женская рапира, команды – 28.06, начало – 10:00, финал – 18:40
- мужская сабля, команды – 28.06, начало – 11:00, финал – 19:45
- женская шпага, команды – 29.06, начало – 10:00, финал – 19:10
- мужская рапира, команды – 29.06, начало – 10:00, финал – 20:10
- мужская шпага, команды – 30.06, начало – 10:00, финал – 18:40
- женская сабля, команды – 30.06, начало – 10:30, финал – 19:40
Состав сборной Украины по фехтованию
Мужчины
- Игорь Рейзлин – шпага
- Евгений Макиенко – шпага
- Ян Сыч – шпага
- Владимир Станкевич – шпага
- Василий Гумен - сабля
- Алексей Стаценко – сабля
- Юрий Цап - сабля
- Андрей Ягодка - сабля
- Даниил Гойда – рапира
- Ростислав Герцик – рапира
- Андрей Погребняк – рапира
- Клод Юнес – рапира
Женщины
- Джоан-Фейби Бежура – шпага
- Инна Бровко – шпага
- Дарья Варфоломеева – шпага
- Власть Харькова – шпага
- Юлия Бакастова - сабля
- Алина Комащук - сабля
- Елена Кравацкая - сабля
- Ольга Харлан - сабля
- Дарья Миронюк – рапира
- Кристина Петрова – рапира
- Алина Полозюк – рапира
- Ольга Сопит – рапира
Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.