Фехтование на Европейских играх: результаты и расписание украинцев

ISPORT рассказывает, когда на третьих европейских играх свои соревнования проведут украинские фехтовальщики.

В Кракове, Польше и ближайших городах, с 21 июня и по 2 июля пройдут ІІІ Европейские игры.

На Играх Украину будут представлять более 200 спортсменов. Команда по фехтованию также присутствует на турнире.

Украина в фехтовании на Европейских Играх

В целом Украину на соревнованиях по фехтованию представят 24 спортсмена – по 12 мужчин и женщин, по 4 на каждый вид оружия. Наши спортсмены выступят в индивидуальных состязаниях, а также в командных турнирах.

женская рапира – 25.06, начало – 12:20, финал – 20:10

мужская сабля – 25.06, начало – 13:30, финал – 20:50

женская шпага – 26.06, начало – 12:10, финал – 20:20

мужская рапира – 26.06, начало – 13:30, финал – 20:50

мужская шпага – 27.06, начало – 12:20, финал – 20:10

женская сабля - 27.06, начало - 15:50, финал - 20:40

женская рапира, команды – 28.06, начало – 10:00, финал – 18:40

мужская сабля, команды – 28.06, начало – 11:00, финал – 19:45

женская шпага, команды – 29.06, начало – 10:00, финал – 19:10

мужская рапира, команды – 29.06, начало – 10:00, финал – 20:10

мужская шпага, команды – 30.06, начало – 10:00, финал – 18:40

женская сабля, команды – 30.06, начало – 10:30, финал – 19:40

Ольга Харлан, Getty Images

Состав сборной Украины по фехтованию

Мужчины

Игорь Рейзлин – шпага

Евгений Макиенко – шпага

Ян Сыч – шпага

Владимир Станкевич – шпага

Василий Гумен - сабля

Алексей Стаценко – сабля

Юрий Цап - сабля

Андрей Ягодка - сабля

Даниил Гойда – рапира

Ростислав Герцик – рапира

Андрей Погребняк – рапира

Клод Юнес – рапира

Женщины

Джоан-Фейби Бежура – шпага

Инна Бровко – шпага

Дарья Варфоломеева – шпага

Власть Харькова – шпага

Юлия Бакастова - сабля

Алина Комащук - сабля

Елена Кравацкая - сабля

Ольга Харлан - сабля

Дарья Миронюк – рапира

Кристина Петрова – рапира

Алина Полозюк – рапира

Ольга Сопит – рапира

Также на ISPORT можно узнать представительство Украины на Европейских играх в других видах спорта.