Бежура стала чемпионкой Европейских игр-2023 по фехтованию
Очередная золотая медаль оказалась на счету Украины.
В понедельник, 26 июня, в Польше прошел финальный поединок по фехтованию в рамках Европейских игр 2023 года.
В финале выступила украинка Джоан Фейби Бежура. На своем пути она одолела соперниц из Чехии, Латвии, Эстонии, Швеции и Германии.
Ее финальной оппоненткой стала представительница Польши Мартина Шватовска-Венгларчик, которая сумела навязать серьезную конкуренцию за победу.
Читай также: Микитась и Михайленко - бронзовые призеры Европейских игр-2023 по муай тай
Но несмотря на все ее усилия, этого не хватило, чтобы остановить Джоан на пути к "золоту" - 15:12 и золотая медаль отправляется в зачет Украины.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех выступлений украинских спортсменов на Европейских играх-2023.