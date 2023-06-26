Бежура стала чемпионкой Европейских игр-2023 по фехтованию

В понедельник, 26 июня, в Польше прошел финальный поединок по фехтованию в рамках Европейских игр 2023 года.

В финале выступила украинка Джоан Фейби Бежура. На своем пути она одолела соперниц из Чехии, Латвии, Эстонии, Швеции и Германии.

Ее финальной оппоненткой стала представительница Польши Мартина Шватовска-Венгларчик, которая сумела навязать серьезную конкуренцию за победу.

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Но несмотря на все ее усилия, этого не хватило, чтобы остановить Джоан на пути к "золоту" - 15:12 и золотая медаль отправляется в зачет Украины.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех выступлений украинских спортсменов на Европейских играх-2023.