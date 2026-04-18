Комащук стала призеркой этапа Кубка мира по фехтованию в Афинах
Украинская фехтовальщица Алина Комащук стала призеркой этапа Кубка мира-2026 в Афинах в женской сабле.
На соревнованиях в Греции украинка в статусе восьмого номера мирового рейтинга начала выступления с 1/32 финала, где прошла Матильду Муру из Франции (15:14). Затем украинская спортсменка одолела итальянку Мариэллу Виалле (15:12).
В 1/8 финала Комащук победила испанку Лусию Мартин-Португез (15:12), а в четвертьфинале - второго номера мирового рейтинга француженку Сару Нучу (15:13).
В полуфинальном поединке украинская саблистка встретилась с так называемой "нейтралкой" Яной Егорян и уступила 13:15, став обладательницей бронзовой награды.
Для Комащук эта медаль стала третьей личной наградой на уровне этапов Кубка мира. Ранее украинка завоевывала серебро в Чикаго в 2013 году и бронзу в Орлеане в 2018 году.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!