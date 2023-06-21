Бех-Романчук принесла Украине еще одну победу на ЕИ-2023

Сможет ли спортсменка добыть медаль станет известно позже.

В рамках Европейских Игр 2023 года проходят соревнования по легкой атлетике.

В тройном прыжке Украину представила Марина Бех-Романчук, одержав победу с результатом 14,58 метра.

27-летняя легкоатлетка уверенно превзошла всех своих оппоненток по второму дивизиону командного Евро-2023, который проходит в рамках, собственно говоря, Европейских Игр.

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Ранее для Украины в секторе легкой победу добывали Наталья Кроль, Михаил Кохан и Виктория Ткачук.

Добыть золотую медаль Бех-Романчук сможет, если в элитном дивизионе никто не улучшит ее результат. Соревнования в элитном дивизионе состоятся в субботу, 24 июня.

Европейские игры, командный Евро-2023, второй дивизион.

Тройной прыжок, женщины.