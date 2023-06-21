Бех-Романчук принесла Украине еще одну победу на ЕИ-2023
В рамках Европейских Игр 2023 года проходят соревнования по легкой атлетике.
В тройном прыжке Украину представила Марина Бех-Романчук, одержав победу с результатом 14,58 метра.
27-летняя легкоатлетка уверенно превзошла всех своих оппоненток по второму дивизиону командного Евро-2023, который проходит в рамках, собственно говоря, Европейских Игр.
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Ранее для Украины в секторе легкой победу добывали Наталья Кроль, Михаил Кохан и Виктория Ткачук.
Добыть золотую медаль Бех-Романчук сможет, если в элитном дивизионе никто не улучшит ее результат. Соревнования в элитном дивизионе состоятся в субботу, 24 июня.
Европейские игры, командный Евро-2023, второй дивизион.
Тройной прыжок, женщины.
- Марина Бех-Романчук (Украина) - 14,58 м
- Кейт Рюта Ласмане (Латвия) - 13,86
- Александра Начева (Болгария) - 13,68