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Шепелев - первый украинец, победивший в своей дисциплине на Европейских играх 2023

Украинский прыгун в длину выиграл свою часть соревнований.
Сегодня, 19:58
Влад Шепелев, скриншот
Влад Шепелев, скриншот

В Кракове проходит нулевой день Европейских игр 2023, в рамках которого проходят первые соревнования в легкой атлетике.

Украинский спортсмен Владислав Шепелев завоевал первое место в соревновании по тройному прыжку.

21-летний мужчина с первой попытки взял 16 метров и 41 сантиметр. Как оказалось позже, ни один его соперник не смог прыгнуть даже на 16 метров. В последней попытке Владислав побил свой личный рекорд и прыгнул на 16,67 метра.

Стоит отметить, что соревнования по Легкой атлетике в рамках Европейских Игр проходят в формате Командного чемпионата Европы. Все команды поделены на три дивизиона и соревнуются в рамках каждого из них. После завершения выступлений во всех дивизионах, подводятся итоги и уже тогда Шепелев, если в дивизионе 1 не найдется лучше его, выиграет свою медаль.

Следите за Европейскими играми 2023 года вместе с ISPORT. Узнайте календарь турнира на нашем сайте.


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