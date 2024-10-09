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Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

Украинка вошла в тройку вместе с представительницами Великобритании и Нидерландов.
Сегодня, 18:41
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Организация European Athletics в своих соцсетях объявила шорт-лист претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы.

В тройку кандидаток вошла украинская прыгунья в высоту, обладательница мирового рекорда и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих.

Конкуренцию Магучих составят представительница Великобритании Кили Ходжкинсон, специализацией которой является бег на 800 метров и нидерландка Фемке Болл, которая обладает мировым рекордом на дистанции 400 метров и является олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете 4х400 м.

Напомним, ранее сообщалось, что Магучих призналась , сколько еще планирует выступать на Олимпиадах

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика Ярослава Магучих

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