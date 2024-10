Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

Организация European Athletics в своих соцсетях объявила шорт-лист претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы.

В тройку кандидаток вошла украинская прыгунья в высоту, обладательница мирового рекорда и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих.

Конкуренцию Магучих составят представительница Великобритании Кили Ходжкинсон, специализацией которой является бег на 800 метров и нидерландка Фемке Болл, которая обладает мировым рекордом на дистанции 400 метров и является олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете 4х400 м.

