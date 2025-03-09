"Поховайте та вставайте, кайдани порвіте": Магучих после триумфа на Евро-2025 зачитала Шевченко

Трехкратная чемпионка Европы в помещении не забыла о Шевченковских днях.

Украинская спортсменка в день рождения Тараса Шевченко продекламировала любимое стихотворение Кобзаря. Выбором Ярославы Магучих стал Заповіт.

23-летняя атлетка прочла программное произведение поэта в прямом эфире. Магучих не ограничилась одной строфой. Она продекламировала культовое стихотворение полностью.

На чемпионате Европы-2025 в помещении в немецком Апелдорне украинка завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. В финале Магучих победила с результатом 1,99 м.

Кстати, украинка Костюк пробилась в 1/8 финала Индиан-Уэллса.

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