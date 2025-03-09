iSport.ua
Русский Українська
Другие

"Поховайте та вставайте, кайдани порвіте": Магучих после триумфа на Евро-2025 зачитала Шевченко

Трехкратная чемпионка Европы в помещении не забыла о Шевченковских днях.
Вчера, 22:24
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская спортсменка в день рождения Тараса Шевченко продекламировала любимое стихотворение Кобзаря. Выбором Ярославы Магучих стал Заповіт.

23-летняя атлетка прочла программное произведение поэта в прямом эфире. Магучих не ограничилась одной строфой. Она продекламировала культовое стихотворение полностью.

На чемпионате Европы-2025 в помещении в немецком Апелдорне украинка завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. В финале Магучих победила с результатом 1,99 м.

Кстати, украинка Костюк пробилась в 1/8 финала Индиан-Уэллса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих

Статьи по теме

Магучих рассказала, почему не стала пытаться побить рекорд чемпионатов Европы Магучих рассказала, почему не стала пытаться побить рекорд чемпионатов Европы
Магучих снова стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту Магучих снова стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту
Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении: Онлайн-трансляция финала женских прыжков в высоту Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении: Онлайн-трансляция финала женских прыжков в высоту
Магучих провела самую короткую квалификацию в карьере Магучих провела самую короткую квалификацию в карьере

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Украина завоевала первую медаль в сезоне
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты в Новом Месте
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:48
Европа23:48
Аталанта уничтожила Ювентус на выезде
Формула 123:29
Угрожали убийством: легенда Формулы-1 вынужденно покинул родину
Европа23:01
Яремчук стал одним из худших игроков Олимпиакоса в матче Чемпионата Греции
Киберспорт22:53
NaVi проиграли команде из ОАЭ во втором раунде PGL Wallachia Season 3
Европа22:40
Лунин прокомментировал победу над Райо Вальекано
Легкая атлетика22:24
"Поховайте та вставайте, кайдани порвіте": Магучих после триумфа на Евро-2025 зачитала Шевченко
Теннис22:05
Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Легкая атлетика21:52
Магучих рассказала, почему не стала пытаться побить рекорд чемпионатов Европы
Легкая атлетика21:38
Евро-2025 по легкой атлетике: Магучих завоевала третье "золото" подряд
НБА21:37
Гилджес-Александр уничтожил Йокича в очном противостоянии фаворитов на MVP НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK