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"Неидеально, но нормально": Магучих прокомментировала выступление в Нанкине

Травма помешала украинке показать свой максимум.
Сегодня, 09:47       Автор: Андрей Безуглый
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала всое выступление на чемпионате мира в Нанкине.

Напомним, спортсменка завоевала бронзовую медаль, пропустив вперед Элеанор Патерсон и Николу Олислагерс.

Украинка заявила, что результат на самом деле удовлетворительный. Выступить лучше ей помешала травма, полученная еще на Евро.

"Конечно, я хотела прыгать выше. Но на сегодня я сделала максимум возможного. После Евро в помещении у меня была небольшая травма пятки. Так что сегодня было неидеально, но нормально.

Я получила бронзу - атлеты должны ценить каждую медаль, потому что это результат тяжелой работы", - рассказала Ярослава в интервью World Athletics.

Ранее также Арман Дюплантис защитил титул чемпиона мира.

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