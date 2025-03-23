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ИИ оценил шансы Магучих стать чемпионкой мира в помещении

Ярослава имеет невероятное преимущество.
Сегодня, 00:25       Автор: Василий Медвидь
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

World Athletics с помощью Athletics powered by AI осуществила прогноз на финал женских прыжков в высоту в рамках чемпионата мира в помещении.

Как сообщается в соцсетях организации, Ярослава Магучих является главной фавориткой соревнований. На победу украинки шанс - 75,8%, на ее медаль - 96,8%.

Также среди призеров искусственный интеллект видит Николу Олислагерс и Элеанор Патерсон. Их шансы на медаль оценивают в 77,7% и 56,5% соответственно.

Еще одна украинка Екатерина Табашник, согласно расчетам, имеет 5,4% шансов на призовое место.

Напомним, ранее Магучих стала чемпионкой Европы в помещении.

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