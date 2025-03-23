Магучих стала бронзовой призеркой ЧМ по прыжкам в высоту в помещении

На чемпионате мира по легкой атлетике в Нанкине, Китай, прошел финал прыжков в высоту среди женщин.

Украину на этом соревновании представляли Катерина Табашник и Ярослава Магучих.

Табашник вылетела довольно рано, Катерина не взяла планку 1.92 метра и заняла лишь девятую строчку.

Магучих же стартовала с 1.88 м и дошла до 1.97, где уже и решалась судьба медалей. Ее соперницами были австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, а также сербка Ангелина Топич.

Украинка не сумела взять 1.97 м и 1.99 м, и заняла лишь третье место, опередив Топич благодаря количеству попыток. Золото же взяла Никола Олислагерс, которая также не справилась с 1.99 м, но опередила свою соотечественницу по количеству попыток.

Стоит отметить, что 1.95 м - худший результат Ярославы с февраля 2023 года. Также украинка прервала свою серию серию из 10 побед на международных стартах.

Ранее также Арман Дюплантис защитил титул чемпиона мира.

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