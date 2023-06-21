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Кроль заняла первое место в забеге на 800 м на Европейских Играх, показав лучший результат сезона

Украинка может завоевать золотую медаль.
Сегодня, 19:23
Наталья Кроль / Getty Images
Наталья Кроль / Getty Images

В Польше проходят Европейские Игры 2023 года, в рамках которых состоялся квалификационный забег на 800 м среди женщин.

Украинка Наталья Кроль выиграла свой забег, показав лучший результат сезона для себя, пробежав дистанцию за 1,59,77.

Отметим, что венгерка Кэри Бланка, занявшая второе место, отстала от представительницы Украины всего на 0,03 секунды, а Габриэла Гаянова из Словакии всего на 0,15 секунд.

Стоит сказать, что соревнования по легкой атлетике в рамках Европейских Игр, происходят в формате Командного чемпионата Европы. Все сборные распределены  на три дивизиона и состязаются в рамках каждого из них. После завершения выступлений во всех дивизионах, подводятся итоги и лишь после этого Кроль, если в дивизионе 1 не окажется спортсменок, показавших лучший результат сможет завоевать золотую медаль.

Забег на 800м среди женщин в элитном дивизионе состоится в субботу, 24 июня.

Европейские игры, командный Евро-2023, второй дивизион.

Забег на 800 м, женщины.

  1. Наталья Кроль (Украина) - 1,59,77
  2. Кэри Бланка (Венгрия) - 1,59,80
  3. Габриэла Гаянова (Словакия) - 1,59,92
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейские Игры Наталья Кроль

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