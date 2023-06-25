Кожокарь и Павлова - серебрянные призеры Европейских Игр-2023 по стрельбе из лука
Наш дуэт не сумел переиграть в финале представителей Испании.
В рамках Европейских Игр-2023 состоялись соревнования микст-пар по стрельбе из лука.
Украинский дуэт Ивана Кожокаря и Анастасии Павловой в финале уступил испанцам Элии Канальес и Мигелю Альварино Гарсии со счетом 5:1.
Таким образом, Кожокарю и Павловой пришлось довольствоваться серебрянным комплектом наград. Бронзу завоевал немецкий дуэт Флориана Унруха и Мишель Кроппен, победивший в матче за третье место представителей Молдовы.
Европейские игры-2023
Стрельба из лука, микст-пары
- Элия Канальес и Мигель Альварино Гарсия (Испания)
- Анастасия Павлова и Иван Кожокарь (Украина)
- Мишель Кроппен и Флориан Унрух (Германия)
Напомним, на нашем сайте доступно расписание всех соревнований с участием украинцев.