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Кожокарь и Павлова - серебрянные призеры Европейских Игр-2023 по стрельбе из лука

Наш дуэт не сумел переиграть в финале представителей Испании.
Сегодня, 16:48
Анастасия Павлова / Getty Images
Анастасия Павлова / Getty Images

В рамках Европейских Игр-2023 состоялись соревнования микст-пар по стрельбе из лука.

Украинский дуэт Ивана Кожокаря и Анастасии Павловой в финале уступил испанцам Элии Канальес и Мигелю Альварино Гарсии со счетом 5:1.

Таким образом, Кожокарю и Павловой пришлось довольствоваться серебрянным комплектом наград. Бронзу завоевал немецкий дуэт Флориана Унруха и Мишель Кроппен, победивший в матче за третье место представителей Молдовы.

Европейские игры-2023

Стрельба из лука, микст-пары

  1. Элия Канальес и Мигель Альварино Гарсия (Испания)
  2. Анастасия Павлова и Иван Кожокарь (Украина)
  3. Мишель Кроппен и Флориан Унрух (Германия)

Напомним, на нашем сайте доступно расписание всех соревнований с участием украинцев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стрельба из лука Европейские Игры-2023 Анастасия Павлова Иван Кожокарь

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