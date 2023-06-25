Кожокарь и Павлова - серебрянные призеры Европейских Игр-2023 по стрельбе из лука

Наш дуэт не сумел переиграть в финале представителей Испании.

В рамках Европейских Игр-2023 состоялись соревнования микст-пар по стрельбе из лука.

Украинский дуэт Ивана Кожокаря и Анастасии Павловой в финале уступил испанцам Элии Канальес и Мигелю Альварино Гарсии со счетом 5:1.

Таким образом, Кожокарю и Павловой пришлось довольствоваться серебрянным комплектом наград. Бронзу завоевал немецкий дуэт Флориана Унруха и Мишель Кроппен, победивший в матче за третье место представителей Молдовы.

Европейские игры-2023

Стрельба из лука, микст-пары

Элия Канальес и Мигель Альварино Гарсия (Испания) Анастасия Павлова и Иван Кожокарь (Украина) Мишель Кроппен и Флориан Унрух (Германия)

Напомним, на нашем сайте доступно расписание всех соревнований с участием украинцев.