Середа и Болюх завоевали золото в синхронных прыжках

В воскресенье, 25 июня, в рамках Европейских игр выступали Кирилл Болюх и Алексей Середа в программе прыжков в воду с 10 метров.

Украинская пара по итогам своей дисциплины смогла завоевать золотые медали. Болюх и Середа получили 398.70 баллов.

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На второй строчке оказалась пара из Италии, которая отстала от наших парней на 10 очков, а тройку замкнули британцы.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по прыжкам в воду взяла золотые медали.