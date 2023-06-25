Середа и Болюх завоевали золото в синхронных прыжках
Украинцы превзошли всех конкурентов.
В воскресенье, 25 июня, в рамках Европейских игр выступали Кирилл Болюх и Алексей Середа в программе прыжков в воду с 10 метров.
Украинская пара по итогам своей дисциплины смогла завоевать золотые медали. Болюх и Середа получили 398.70 баллов.
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На второй строчке оказалась пара из Италии, которая отстала от наших парней на 10 очков, а тройку замкнули британцы.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по прыжкам в воду взяла золотые медали.