iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Магучих добыла для Украины очередную победу на Европейских Играх

Прославленная легкоатлетка, вероятно, сможет конвертировать свой триумф в медаль для нашей сборной.
Сегодня, 21:03
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В рамках Европейских Игр-2023 проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.

В соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин Украину представила Ярослава Магучих, добывшая победу во втором дивизионе.

Магучих показала лучший результат 1,97 м, что на 3 сантиметра больше, чем у Даниэлы Станчю, которая стала серебрянной призеркой.

Тройку лидеров замкнула Ангелина Топич из Сербии с результатом в 1,91 м.

Отметим, что судьба комплекта наград станет известна в воскресенье, 25 июня, когда пройдут соревнования в элитном дивизионе.

Европейские игры, командный Евро-2023, второй дивизион.

Прыжки в высоту, женщины.

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,97 м
  2. Даниэла Станчю (Румыния) - 1,94 м
  3. Ангелина Топич (Сербия) - 1,91 м.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина легкая атлетика Европейские Игры Ярослава Магучих

Статьи по теме

Сборная Украины по легкой атлетике поднялась в первый дивизион Сборная Украины по легкой атлетике поднялась в первый дивизион
Европейские игры 2023: Украина завоевала множество медалей Европейские игры 2023: Украина завоевала множество медалей
Терлюга - чемпионка Европейских Игр Терлюга - чемпионка Европейских Игр
Ювентус готов усилится американским вингером Ювентус готов усилится американским вингером
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа22:55
Ювентус готов усилится американским вингером
НБА22:41
Голден Стэйт Уорриорз усилятся звездным ветераном
Легкая атлетика22:30
Сборная Украины по легкой атлетике поднялась в первый дивизион
Европа22:15
ПСЖ установил для Мбаппе дедлайн, до которого он должен определиться с будущим
Европа22:03
Герой молодежной сборной Украины заинтересовал турецкий клуб
Европа21:38
Форвард Боруссии отказал ПСЖ
Европа21:34
Ротань - о матче с Румынией U-21: Мы должны быть супермотивированы
Олимпийские виды21:29
Европейские игры 2023: Украина завоевала множество медалей
Другие21:03
Магучих добыла для Украины очередную победу на Европейских Играх
Формула 120:53
Издание Autosport назвало лучшего пилота Ред Булл в истории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK