Магучих добыла для Украины очередную победу на Европейских Играх
Прославленная легкоатлетка, вероятно, сможет конвертировать свой триумф в медаль для нашей сборной.
В рамках Европейских Игр-2023 проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.
В соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин Украину представила Ярослава Магучих, добывшая победу во втором дивизионе.
Магучих показала лучший результат 1,97 м, что на 3 сантиметра больше, чем у Даниэлы Станчю, которая стала серебрянной призеркой.
Тройку лидеров замкнула Ангелина Топич из Сербии с результатом в 1,91 м.
Отметим, что судьба комплекта наград станет известна в воскресенье, 25 июня, когда пройдут соревнования в элитном дивизионе.
Европейские игры, командный Евро-2023, второй дивизион.
Прыжки в высоту, женщины.
- Ярослава Магучих (Украина) - 1,97 м
- Даниэла Станчю (Румыния) - 1,94 м
- Ангелина Топич (Сербия) - 1,91 м.