Магучих добыла для Украины очередную победу на Европейских Играх

Прославленная легкоатлетка, вероятно, сможет конвертировать свой триумф в медаль для нашей сборной.

В рамках Европейских Игр-2023 проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.

В соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин Украину представила Ярослава Магучих, добывшая победу во втором дивизионе.

Магучих показала лучший результат 1,97 м, что на 3 сантиметра больше, чем у Даниэлы Станчю, которая стала серебрянной призеркой.

Тройку лидеров замкнула Ангелина Топич из Сербии с результатом в 1,91 м.

Отметим, что судьба комплекта наград станет известна в воскресенье, 25 июня, когда пройдут соревнования в элитном дивизионе.

Европейские игры, командный Евро-2023, второй дивизион.

Прыжки в высоту, женщины.