Украина на чемпионате мира по водным видам спорта: расписание и результаты соревнований по прыжкам в воду
ISPORT рассказывает, как сборная Украины выступает на ЧМ в прыжках в воду.
В японском городе Фукуока с 14 по 22 июля проходит чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году. Среди других видов спорта на ЧМ будут и прыжки в воду.
Сборную Украины представят семь прыгунов. Наши представители будут прыгать на всех видах трамплинов и вышек.
Расписание выступлений украинцев на ЧМ-2023 по водным видам спорта
- 14 июля: Данил Коновалов занял 12 место из 63 и вышел в финал прыжков с метрового трамплина.
- 15 июля: 10 м (синхрон, микст), 1 м (женщины), 3 м (синхрон, мужчины)
- 16 июля: 1 м (мужчины), 10 м (синхрон, женщины)
- 17 июля: 3 м (синхрон, женщины), 10 м (сихрон, мужчины)
- 18 июля: 3/10 м (командный турнир)
- 19 июля: 10 м (женщины)
- 20 июля: 3 м (мужчины)
- 21 июля: 3 м (женщины)
- 22 июля: 3 м (синхрон, микст), 10 м (мужчины)
Состав сборной Украины на чемпионате мира
- Ксения Байло,
- Кирилл Болюх,
- Софья Эсман,
- Олег Колодий,
- Даниил Коновалов,
- Евгений Науменко,
- Алексей Среда
В рамках ЧМ-2023 состоятся соревнования в шести дисциплинах, а также
артистическом плавании, хайдайвинге, плавании, плавании на открытой воде и водном поло.