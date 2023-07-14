Украина на чемпионате мира по водным видам спорта: расписание и результаты соревнований по прыжкам в воду

ISPORT рассказывает, как сборная Украины выступает на ЧМ в прыжках в воду.

В японском городе Фукуока с 14 по 22 июля проходит чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году. Среди других видов спорта на ЧМ будут и прыжки в воду.

Сборную Украины представят семь прыгунов. Наши представители будут прыгать на всех видах трамплинов и вышек.

Расписание выступлений украинцев на ЧМ-2023 по водным видам спорта

14 июля: Данил Коновалов занял 12 место из 63 и вышел в финал прыжков с метрового трамплина.

занял 12 место из 63 и вышел в финал прыжков с метрового трамплина. 15 июля: 10 м (синхрон, микст), 1 м (женщины), 3 м (синхрон, мужчины)

16 июля: 1 м (мужчины), 10 м (синхрон, женщины)

17 июля: 3 м (синхрон, женщины), 10 м (сихрон, мужчины)

18 июля: 3/10 м (командный турнир)

19 июля: 10 м (женщины)

20 июля: 3 м (мужчины)

21 июля: 3 м (женщины)

22 июля: 3 м (синхрон, микст), 10 м (мужчины)

Состав сборной Украины на чемпионате мира

Ксения Байло,

Кирилл Болюх,

Софья Эсман,

Олег Колодий,

Даниил Коновалов,

Евгений Науменко,

Алексей Среда

В рамках ЧМ-2023 состоятся соревнования в шести дисциплинах, а также

артистическом плавании, хайдайвинге, плавании, плавании на открытой воде и водном поло.