iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украина на чемпионате мира по водным видам спорта: расписание и результаты соревнований по прыжкам в воду

ISPORT рассказывает, как сборная Украины выступает на ЧМ в прыжках в воду.
Сегодня, 15:00
Данил Коновалов
Данил Коновалов

В японском городе Фукуока с 14 по 22 июля проходит чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году. Среди других видов спорта на ЧМ будут и прыжки в воду.

Сборную Украины представят семь прыгунов. Наши представители будут прыгать на всех видах трамплинов и вышек.

Расписание выступлений украинцев на ЧМ-2023 по водным видам спорта

  • 14 июля: Данил Коновалов занял 12 место из 63 и вышел в финал прыжков с метрового трамплина.
  • 15 июля: 10 м (синхрон, микст), 1 м (женщины), 3 м (синхрон, мужчины)
  • 16 июля: 1 м (мужчины), 10 м (синхрон, женщины)
  • 17 июля: 3 м (синхрон, женщины), 10 м (сихрон, мужчины)
  • 18 июля: 3/10 м (командный турнир)
  • 19 июля: 10 м (женщины)
  • 20 июля: 3 м (мужчины)
  • 21 июля: 3 м (женщины)
  • 22 июля: 3 м (синхрон, микст), 10 м (мужчины)

Состав сборной Украины на чемпионате мира

  • Ксения Байло,
  • Кирилл Болюх,
  • Софья Эсман,
  • Олег Колодий,
  • Даниил Коновалов,
  • Евгений Науменко,
  • Алексей Среда

В рамках ЧМ-2023 состоятся соревнования в шести дисциплинах, а также
артистическом плавании, хайдайвинге, плавании, плавании на открытой воде и водном поло.


Статьи по теме

Середняк Бундеслиги может усилиться финалистом ЛЧ Середняк Бундеслиги может усилиться финалистом ЛЧ
Арсенал официально подписал защитника сборной Нидерландов Арсенал официально подписал защитника сборной Нидерландов
УЕФА оштрафовали МЮ на небольшую сумму УЕФА оштрафовали МЮ на небольшую сумму
"Ждем золотые медали в Киеве": Воины сил обороны поздравили Ярмоленка с возвращением в Динамо "Ждем золотые медали в Киеве": Воины сил обороны поздравили Ярмоленка с возвращением в Динамо
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Футбол17:46
Середняк Бундеслиги может усилиться финалистом ЛЧ
Футбол17:18
Арсенал официально подписал защитника сборной Нидерландов
Европа16:55
УЕФА оштрафовали МЮ на небольшую сумму
Футбол16:26
"Ждем золотые медали в Киеве": Воины сил обороны поздравили Ярмоленка с возвращением в Динамо
Европа15:51
Манчестер Сити нацелился на защитника Баварии
Киберспорт15:47
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция дебютного матча NaVi в новом составе
Киберспорт15:35
BLAST Premier Fall Groups 2023: Heroic обыграли BIG, NaVi играют с Astralis
Европа15:30
Атлетико может подписать хавбека сборной Японии
Европа15:03
Бавария близка к приобретению защитника Ман Сити
Олимпийские виды15:00
Украинец Коновалов вышел в финал прыжков в воду на чемпионате мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK