Украина на чемпионате мира по водным видам спорта: расписание и результаты соревнований по артистическому плаванию

Чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году пройдет в японском городе Фукуока с 14 по 22 июля, в рамках которого состоятся соревнования по артистическому плаванию.

Сборную Украины представят 11 синхронисток. Отметим, что украинки не будут соревноваться в индивидуальных соревнованиях и в общем-то поспорят только за пять комплектов медалей в дуэтах и командах.

Расписание выступлений украинок на ЧМ-2023 по водным видам спорта

14 июля. Дуэт технический - предварительный этап

15 июля. Акробатическая группа - предварительный этап

16 июля. Группа, техническая программа - предварительный этап

16 июля. Дуэт, техническая программа - финал

17 июля. Акробатическая группа - финал

18 июля. Дуэт, произвольная программа — предварительный этап

18 июля. Группа, техническая программа - финал

20 июля. Группа, произвольная программа — предварительный этап

20 июля. Дуэт, произвольная программа - финал

21 июля. Группа, произвольная программа - финал

Состав сборной Украины на чемпионате мира

Владислава Алексиева,

Марина Алексиева,

Вероника Гришко,

Олеся Деревянченко,

София Мациевская,

Дарья Мошинская,

Ангелина Овчинникова,

Валерия Тищенко,

Марта Федина,

Мария Хованская,

Анастасия Шмонина.

В рамках ЧМ-2023 состоятся соревнования по пяти дисциплинам: Артистическому плаванию, хайдайвингу, плаванию, плаванию на открытой воде и водному поло.