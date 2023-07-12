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Украина на чемпионате мира по водным видам спорта: расписание и результаты соревнований по артистическому плаванию

ISPORT рассказывает о выступлениях сборной Украины на мировом первенстве.
Сегодня, 16:53
Марта Федина / Getty Images
Марта Федина / Getty Images

Чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году пройдет в японском городе Фукуока с 14 по 22 июля, в рамках которого состоятся соревнования по артистическому плаванию.

Сборную Украины представят 11 синхронисток. Отметим, что украинки не будут соревноваться в индивидуальных соревнованиях и в общем-то поспорят только за пять комплектов медалей в дуэтах и командах.

Расписание выступлений украинок на ЧМ-2023 по водным видам спорта

  • 14 июля. Дуэт технический - предварительный этап
  • 15 июля. Акробатическая группа - предварительный этап
  • 16 июля. Группа, техническая программа - предварительный этап
  • 16 июля. Дуэт, техническая программа - финал
  • 17 июля. Акробатическая группа - финал
  • 18 июля. Дуэт, произвольная программа — предварительный этап
  • 18 июля. Группа, техническая программа - финал
  • 20 июля. Группа, произвольная программа — предварительный этап
  • 20 июля. Дуэт, произвольная программа - финал
  • 21 июля. Группа, произвольная программа - финал

Состав сборной Украины на чемпионате мира

  • Владислава Алексиева,
  • Марина Алексиева,
  • Вероника Гришко,
  • Олеся Деревянченко,
  • София Мациевская,
  • Дарья Мошинская,
  • Ангелина Овчинникова,
  • Валерия Тищенко,
  • Марта Федина,
  • Мария Хованская,
  • Анастасия Шмонина.

В рамках ЧМ-2023 состоятся соревнования по пяти дисциплинам: Артистическому плаванию, хайдайвингу, плаванию, плаванию на открытой воде и водному поло.


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