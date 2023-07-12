Украина на чемпионате мира по водным видам спорта: расписание и результаты соревнований по артистическому плаванию
ISPORT рассказывает о выступлениях сборной Украины на мировом первенстве.
Чемпионат мира по водным видам спорта в 2023 году пройдет в японском городе Фукуока с 14 по 22 июля, в рамках которого состоятся соревнования по артистическому плаванию.
Сборную Украины представят 11 синхронисток. Отметим, что украинки не будут соревноваться в индивидуальных соревнованиях и в общем-то поспорят только за пять комплектов медалей в дуэтах и командах.
Расписание выступлений украинок на ЧМ-2023 по водным видам спорта
- 14 июля. Дуэт технический - предварительный этап
- 15 июля. Акробатическая группа - предварительный этап
- 16 июля. Группа, техническая программа - предварительный этап
- 16 июля. Дуэт, техническая программа - финал
- 17 июля. Акробатическая группа - финал
- 18 июля. Дуэт, произвольная программа — предварительный этап
- 18 июля. Группа, техническая программа - финал
- 20 июля. Группа, произвольная программа — предварительный этап
- 20 июля. Дуэт, произвольная программа - финал
- 21 июля. Группа, произвольная программа - финал
Состав сборной Украины на чемпионате мира
- Владислава Алексиева,
- Марина Алексиева,
- Вероника Гришко,
- Олеся Деревянченко,
- София Мациевская,
- Дарья Мошинская,
- Ангелина Овчинникова,
- Валерия Тищенко,
- Марта Федина,
- Мария Хованская,
- Анастасия Шмонина.
В рамках ЧМ-2023 состоятся соревнования по пяти дисциплинам: Артистическому плаванию, хайдайвингу, плаванию, плаванию на открытой воде и водному поло.