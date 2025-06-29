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Магучих выиграла прыжки в высоту на командном Евро

Однако установить рекорд сезона украинке не удалось.
Сегодня, 21:59       Автор: Андрей Безуглый
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла турнир по прыжкам в высоту в рамках командного Евро.

Ярослава пропустила четыре высоты и стартовала сразу с 1.91 м, которая она и взяла с первой попытки.

Затем украинка прыгнула 1.94 м, а вот на 1.97 м она дважды ошиблась, взяла высоту с третьей попытки, а затем уже совсем легко взяла 2 м.

Также Магучих попробовала взять и 2.03 м, но не справилась с задачей и на этом закончила турнир на первом месте.

Ранее также Владислав Шепелев стал третьим в тройной прыжке.

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