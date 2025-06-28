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Шепелев стал третьим в тройном прыжке на легкоатлетическом чемпионате Европы среди команд

Отечественный легкоатлет обновил личный рекорд.
Сегодня, 00:48       Автор: Антон Федорцив
Владислав Шепелев / Getty Images
Владислав Шепелев / Getty Images

Украинец Владислав Шепелев занял 3-е место на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике. Он соревновался в тройном прыжке.

Уже в первой попытке Шепелев продемонстрировал наилучший результат в карьере – 16,83 м. Украинский спортсмен на 4 см улучшил предыдущее личное достижение. Победителю же в дисциплине – французу Жонатану Сереме – он проиграл 17 см.

От рекордных цифр призеры европейского первенства были далеки. Мировой рекорд принадлежит британскому атлету Джонатану Эдвардсу (18,29 м).

Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Мадрид, Испания
Тройной прыжок, мужчины

1. Жонатан Сереме – 17,00 м
2. Симоне Бьясутти – 16,94 м
3. Владислав Шепелев – 16,83 м

Напомним, украинец Михаил Кохан выиграл соревнования по метанию молота на командном ЧЕ-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы по легкой атлетике Владислав Шепелев

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