Шепелев стал третьим в тройном прыжке на легкоатлетическом чемпионате Европы среди команд

Украинец Владислав Шепелев занял 3-е место на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике. Он соревновался в тройном прыжке.

Уже в первой попытке Шепелев продемонстрировал наилучший результат в карьере – 16,83 м. Украинский спортсмен на 4 см улучшил предыдущее личное достижение. Победителю же в дисциплине – французу Жонатану Сереме – он проиграл 17 см.

От рекордных цифр призеры европейского первенства были далеки. Мировой рекорд принадлежит британскому атлету Джонатану Эдвардсу (18,29 м).

Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Мадрид, Испания

Тройной прыжок, мужчины

1. Жонатан Сереме – 17,00 м

2. Симоне Бьясутти – 16,94 м

3. Владислав Шепелев – 16,83 м

Напомним, украинец Михаил Кохан выиграл соревнования по метанию молота на командном ЧЕ-2025.

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