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Кохан с персональным рекордом триумфовал на командном ЧЕ-2025

Украинец выиграл соревнования по метанию молота.
Сегодня, 21:24       Автор: Антон Федорцив
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Отечественный спортсмен Михаил Кохан победил на командном чемпионате Европы по легкой атлетике. Он финишировал первым среди метателей молота.

С четвертой попытки украинец установил карьерный рекорд – 81,66 м. Он опередил немца Мерлина Хуммеля и венгерского атлета Бенсе Галаша. Тройку призеров разделили 103 см.

До сих пор лучшим результатом Кохана были 81,14 м. Кроме того, его показатель стал лучшим результатом Украины в дисциплине за 20 с лишним лет.

Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Мадрид, Испания
Метание молота, мужчины

1. Михаил Кохан – 81,66 м
2. Мерлин Хуммель – 81,27 м
3. Бенсе Галаш – 80,63 м

Кстати, ранее Юлия Левченко выиграла "серебро" Континентального тура с лучшим личным результатом сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы по легкой атлетике Михаил Кохан

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